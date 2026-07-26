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JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Dari Resep Legendaris hingga Viral, 50 Penjual Bakso Bertemu di GBK

Minggu, 26 Juli 2026 – 19:50 WIB
Dari Resep Legendaris hingga Viral, 50 Penjual Bakso Bertemu di GBK - JPNN.COM
Dari resep legendaris hingga viral, 50 penjual bakso bertemu di GBK dalam Festival Sasa Bakso Vaganza 2026 yang digelar pada 25–26 Juli 2026. Foto dokumentasi Sasa

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 50 pedagang bakso dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Plaza Sudirman, Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam Festival Sasa Bakso Vaganza 2026 yang digelar pada 25–26 Juli 2026.

Festival kuliner yang berlangsung mulai pukul 07.00 hingga 22.00 WIB tersebut mempertemukan beragam karakter bakso dalam satu lokasi.

Pengunjung dapat menemukan bakso dengan resep yang telah dipertahankan lintas generasi, racikan khas daerah, hingga kreasi baru yang berkembang mengikuti tren di media sosial.

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"Jumlah peserta tahun ini meningkat dua kali lipat dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya, dari 25 menjadi 50 pedagang," kata Marketing Director PT Sasa Inti, Agus Nugraha, Minggu (26/7).

Mereka berasal dari Jakarta, Malang, Bandung, Surabaya, Solo, Makassar, Bengkulu, Bogor, Sukabumi, Garut, dan sejumlah daerah lainnya.

Kehadiran puluhan pedagang tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan bakso di Indonesia tidak hanya berlangsung di kota-kota besar. 

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"Setiap daerah membawa ciri khas tersendiri, baik dari tekstur bakso, jenis kuah, pilihan isian, maupun racikan bumbu yang digunakan," ungkapnya.

Di balik satu mangkuk bakso, terdapat perjalanan usaha yang tidak selalu singkat. Sebagian pedagang mempertahankan resep keluarga selama puluhan tahun, sementara pelaku usaha lainnya mencoba menawarkan bentuk, isian, dan cara penyajian yang berbeda untuk menarik konsumen baru.

Dari resep legendaris hingga viral, 50 penjual bakso bertemu di GBK dalam Festival Sasa Bakso Vaganza 2026 yang digelar pada 25–26 Juli 2026.

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TAGS   UMKM  Bakso  ekonomi kreatif  Kuliner  festival kuliner 
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