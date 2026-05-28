Dari Riset Global ke Kehidupan Sehari-hari, Coway Lanjutkan Inovasi untuk Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - PT Coway International Indonesia, Best Life Solution Company dan perusahaan pemurni air dan udara nomor satu Korea Selatan, terus berkomitmen menghadirkan solusi terbaik bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini, perhatian masyarakat terhadap kualitas hidup sehat semakin meningkat, solusi atas kebutuhan dalam rumah tangga yang semakin berkembang, tidak hanya dituntut untuk inovatif tetapi juga relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Menjawab kebutuhan tersebut, Coway berupaya untuk terus memperkuat komitmennya melalui pengembangan teknologi berbasis riset global yang berfokus pada kualitas air dan udara untuk mendukung kehidupan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat modern.

Komitmen didukung oleh Coway R&D Center, pusat riset dan pengembangan terbesar di Asia yang berfokus pada solusi air dan udara. Didirikan pada 1993 dan berlokasi di Seoul National University Research Park sejak 2008, institusi ini menjadi pusat inovasi yang mendukung pengembangan berbagai produk Coway di lebih dari 50 negara, termasuk Korea Selatan, Malaysia, Amerika Serikat, Thailand, dan Indonesia.

Dengan lebih dari 300 peneliti dan fasilitas riset berstandar internasional, Coway R&D Center mengembangkan berbagai solusi environmental home appliances mulai dari water purifier, air purifier, bidet, hingga mattress.

Tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi, Coway juga mempelajari perilaku, dan pola hidup masyarakat, hingga kondisi lingkungan tempat produk digunakan untuk menghadirkan inovasi yang lebih relevan bagi kebutuhan masyarakat modern.

Jake Lee, Vice President Director Coway Indonesia mengatakan bahwa inovasi berbasis riset menjadi fondasi utama Coway dalam menghadirkan solusi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

“Bagi Coway, inovasi bukan hanya tentang menghadirkan teknologi terbaru, tetapi bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan solusi nyata yang relevan dengan kebutuhan konsumen sehari-hari. Dengan dukungan riset global dan pengembangan teknologi yang kuat, kami terus melahirkan produk yang dirancang untuk mendukung kualitas hidup yang lebih sehat, nyaman, dan modern,” ungkap Jake Lee dalam keterangan resmi.