Dari Rumah Warga di Rumbai, Dewi Juliani Sampaikan Bantuan Rakyat Tak Boleh Dipotong

jpnn.com, PEKANBARU - Suasana hangat tampak di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, Selasa (28/4) pagi. Puluhan warga duduk melingkar di halaman salah satu rumah penerima manfaat, sesekali tersenyum malu-malu saat seorang anggota DPR RI mendekati mereka.

Dewi Juliani, legislator Dapil Riau I dari Fraksi PDI Perjuangan, hadir di tengah-tengah mereka. Bukan sekadar seremonial, kedatangannya dalam masa reses ini adalah untuk memastikan langsung bahwa bantuan yang sampai ke tangan warga tidak berkurang sedikit pun.

Kegiatan pertama yang dihadiri Dewi adalah penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Program ini merupakan aspirasi lintas komisi di Fraksi PDI Perjuangan yang bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak huni. Namun, Dewi tidak hanya datang membawa kabar baik. Ia berdiri di depan warga calon penerima dan menegaskan pesan penting dengan suara lantang namun ramah.

“Program BSPS ini tidak boleh ada yang memotong. Tidak boleh ada kutipan dengan alasan apa pun. Kalau ada yang mengetahui hal seperti itu, tolong dilaporkan,” ujar Dewi Juliani di hadapan warga.

Menurut Dewi, skema BSPS bersifat stimulan, artinya bantuan ini mendorong warga bergotong royong memperbaiki rumah secara swadaya. Karena itu, kehadirannya bukan hanya sebagai pemberi, tetapi juga sebagai pengawas. “Bagi saya ini penting, memastikan program BSPS sampai pada masyarakat dan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga,” ujarnya.

Lurah Tirta Siak yang turut mendampingi menyampaikan apresiasi. Ia menilai konsistensi Dewi memperjuangkan kebutuhan warga hingga ke tingkat pusat patut diapresiasi. “Hadirnya program BSPS di wilayah tersebut menjadi bukti nyata perhatian Ibu Dewi Juliani terhadap kebutuhan dasar warga, khususnya rumah layak huni bagi keluarga kurang mampu, sekaligus menunjukkan komitmennya mengawal bantuan agar tepat sasaran,” ujar Lurah Tirta Siak.

Seusai acara, Dewi pun berkeliling. Ia meninjau langsung rumah-rumah warga penerima BSPS seperti kediaman Ibu Yamsamega Romeda Barasa, Ibu Mirsawati di Kelurahan Palas, serta rumah Ibu Paoironi, Nela, dan Sari di Kelurahan Tuah Negeri.

Di setiap teras rumah, ia berdialog hangat, mendengarkan cerita warga tentang kondisi atap bocor atau dinding yang retak. Warga menyambutnya dengan antusias, berharap perhatian seperti ini terus berlanjut.