Dari Satdik 1 ke Dunia Digital, Letkol Marinir Edy Effendi Menginspirasi Generasi Muda

jpnn.com, TANJUNG UBAN - Letkol Marinir Edy Effendi terus menunjukkan perannya dalam membina generasi muda. Tidak hanya melalui tugasnya sebagai perwira TNI Angkatan Laut, tetapi juga lewat media sosial sebagai sarana menyebarkan nilai-nilai kebangsaan dan motivasi.

Saat ini, Edy Effendi menjabat sebagai Wakil Komandan Satuan Pendidikan 1 (Wadan Satdik 1) Tanjung Uban, Kepulauan Riau. Dia bertanggung jawab mendukung pembinaan mental, fisik, serta karakter para calon prajurit TNI Angkatan Laut.

Selain menjalankan tugas kedinasan, Edy juga aktif membangun komunikasi dengan masyarakat, khususnya kalangan generasi muda. Dia memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan pesan-pesan inspiratif mengenai disiplin, tanggung jawab, dan semangat mengabdi kepada bangsa.

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Akun Instagram pribadinya kini telah diikuti lebih dari satu juta pengguna. Melalui akun tersebut, dia membagikan konten berisi motivasi, pengalaman kepemimpinan, hingga pesan tentang pentingnya menjaga integritas dan semangat pantang menyerah.

Menurut Edy, media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun karakter generasi muda apabila dimanfaatkan secara positif dan bertanggung jawab.

"Memberikan yang terbaik dalam hidup bukan pilihan, melainkan sebuah kewajiban moral kepada diri sendiri dan tanah air," ujar Edy dalam salah satu unggahannya.

Di lingkungan Satdik 1 Tanjung Uban, Edy dikenal dekat dengan para siswa prajurit maupun anggota yang dibinanya. Selain menegakkan disiplin, dia juga berupaya memberikan pendampingan dan motivasi selama proses pendidikan militer berlangsung.

Perhatiannya juga menjangkau kalangan pemuda di Kepulauan Riau. Dalam berbagai kesempatan, dia berdialog dengan pelajar dan masyarakat untuk mendorong mereka terus mengembangkan potensi diri serta berkontribusi bagi daerah dan bangsa.