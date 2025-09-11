Dari Seminari hingga Makam Pahlawan, Retret TNI-Polri Tanamkan Nilai Pengabdian

jpnn.com, MAGELANG - Perwira rohani dan pastor pelayan umat Katolik di lingkungan TNI-Polri dari berbagai daerah Indonesia mengikuti retret dan ziarah iman yang sarat makna kebangsaan pada Kamis (11/9).

Kegiatan hari ketiga ini menjadi perjalanan batin yang memperteguh semangat pengabdian kepada tanah air melalui napak tilas situs-situs bersejarah.

"Iman yang kokoh, pengabdian yang tak tergoyahkan bagi Indonesia," menjadi pesan yang terasa hidup dalam setiap langkah perjalanan rohani ini.

Rangkaian dimulai dengan kunjungan ke Seminari Mertoyudan, Magelang, tempat yang dahulu menjadi pusat pendidikan calon imam sekaligus pernah digunakan sebagai tempat pendidikan polisi. Para peserta diajak merenungkan kembali panggilan pengabdian yang berakar pada iman sekaligus cinta tanah air.

Perjalanan dilanjutkan ke Akademi Militer (Akmil) Magelang di mana peserta berdoa bersama di Gereja Katolik St. Mikael, Panca Arga. Kunjungan ke Museum Akmil semakin meneguhkan kesadaran bahwa sejarah pengabdian militer tak terpisahkan dari semangat kebangsaan.

Momen penuh haru tercipta saat rombongan berziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Giri Tunggal, Semarang, tempat bersemayamnya Mgr. Albertus Soegijapranata, pahlawan nasional dan uskup pribumi pertama Indonesia. Doa yang dipanjatkan di pusara beliau mengingatkan akan semangat perjuangan iman yang menyatu dengan nasionalisme.

Di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, misa bersama di Gereja St. Ambrosius menghadirkan kebersamaan dengan para taruna-taruni Katolik, seakan menyalakan kembali api semangat iman di kalangan generasi penerus bangsa. Perjalanan ditutup di Museum Dirgantara Pangkalan TNI AU Adisutjipto, Yogyakarta.

Kolonel Laut (KH) Ignatius M. Pundjung, salah satu peserta, mengaku merasakan pengalaman yang mendalam.