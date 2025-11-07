Close Banner Apps JPNN.com
Dari Sinetron ke Bisnis Parfum, Ziska Zella Luncurkan Brand Venimeux

Jumat, 07 November 2025 – 11:49 WIB
Selebritas Ziska Zella. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Pesinetron sekaligus pengusaha muda Ziska Zella resmi memperkenalkan brand parfum terbarunya bertajuk Venimeux di bawah naungan PT Edelweis Cosmo Indonesia.

Dengan tagline “Feel The Class, Own The Vibes”, parfum ini menjadi langkah baru Ziska dalam memperluas kiprahnya di dunia kecantikan dan gaya hidup.

“Dalam waktu dekat kami akan menghadirkan Venimeux, sebuah parfum yang terinspirasi dari kecintaan saya terhadap dunia wewangian,” ujar Ziska, Jumat (7/11).

Nama Venimeux diambil dari bahasa Prancis yang berarti “beracun”. Namun, Ziska mengartikannya sebagai “racun positif” — simbol dari aroma dan energi yang mampu menularkan semangat serta kepercayaan diri.

“Saya ingin menghadirkan aroma yang bukan hanya mewah dan elegan, tetapi juga dapat menggambarkan kepribadian setiap penggunanya,” ungkapnya.

Berawal dari hobinya mengoleksi berbagai parfum, Ziska kemudian mengembangkan Venimeux menjadi lini wewangian yang personal dan bermakna.

Dia merancang setiap aroma parfum berdasarkan karakter dan suasana hati penggunanya. Saat ini, Venimeux hadir dalam 10 varian dengan kisah berbeda, seperti Miss You Love dan Secret Admirer.

“Masing-masing punya makna tersendiri. Miss You Love terinspirasi dari rasa rindu, sementara Secret Admirer menggambarkan sisi misterius yang memikat,” tuturnya.

