JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Dari Solo ke Banten, Kodai Tanaka Siap Bantu Dewa United Terbang Tinggi

Jumat, 20 Februari 2026 – 19:33 WIB
Pemain asing baru Dewa United Banten, Kodai Tanaka saat diperkenalkan ke publik, Jumat (20/2). Foto: Dokumentasi Dewa United Banten

jpnn.com - Dewa United Banten menambah amunisi untuk tampil di AFC Challenge League 2025/26 dengan merekrut Kodai Tanaka.

Pemain kelahiran 23 Desember 1999 itu didatangkan dari Persis Solo untuk memperkuat tim berjuluk Anak Dewa pada paruh musim ini.

Tanaka mengaku bangga bisa menjadi bagian dari skuad asuhan Jan Olde Riekerink. 

Dia berharap kehadirannya dapat memberi kontribusi nyata bagi tim, baik di level domestik maupun Asia.

Pemain asal Kanagawa tersebut sebelumnya mengemas tujuh gol dari 19 penampilan bersama Persis Solo, catatan yang menjadi salah satu alasan Dewa United memboyongnya.

"Secara pribadi, saya merasa tujuh gol belum cukup. Namun, saya selalu berusaha memberikan kontribusi terbaik untuk tim, dan itu yang mendorong saya hingga bisa mencetak tujuh gol," ungkap Kodai.

Dewa United Banten dijadwalkan menghadapi wakil Filipina Manila Digger pada ajang AFC Challenge League 2025/26.

Leg pertama akan digelar di Manila pada 5 Maret, sementara leg kedua berlangsung di Banten International Stadium pada 12 Maret.

