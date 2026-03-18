Dari Tiket hingga Hotel, NICE Apps Ubah Cara Orang Menikmati Konser di PIK2

Rabu, 18 Maret 2026 – 14:23 WIB
NICE PIK2. Foto: dok. PIK2

jpnn.com, JAKARTA - Menonton konser kini bukan lagi sekadar hadir di venue. Ada proses panjang yang kerap melelahkan, yaitu mencari tiket, memesan hotel, hingga memastikan akses transportasi.

Di tengah kebutuhan itu, NICE memperkenalkan NICE Apps, sebuah aplikasi yang menyatukan seluruh kebutuhan event dalam satu genggaman.

Lewat aplikasi ini, pengunjung bisa merancang perjalanan menghadiri event dengan lebih efisien. Mulai dari mengecek jadwal acara, membeli tiket, hingga menemukan akomodasi di sekitar kawasan NICE PIK2.

NICE memperkenalkan NICE Apps, sebuah aplikasi yang menyatukan seluruh kebutuhan event dalam satu genggaman. Foto: Source for JPNN

Konser “Kahitna 40 Tahun” menjadi salah satu event yang sudah terintegrasi dalam sistem ini. Dengan harga tiket mulai dari Rp450 ribu hingga Rp3,5 juta, penggemar bisa langsung melakukan pembelian tanpa harus berpindah platform.

Bagi Raka Mahendra (27), kemudahan ini terasa signifikan.

“Biasanya ribet banget, harus buka banyak tab. Sekarang tinggal buka NICE Apps, semua ada,” katanya.

