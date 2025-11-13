Dari TikTok ke Bioskop, Sampai Titik Terakhirmu Sajikan Cinta Sejati Penuh Haru

jpnn.com, JAKARTA - Film Sampai Titik Terakhirmu tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai hari ini, menghadirkan kisah cinta nyata yang sempat viral di TikTok.

Dibintangi Arbani Yasiz dan Mawar de Jongh, film ini menawarkan pengalaman sinematik penuh haru yang diangkat dari kisah perjuangan Albi dan Shella menghadapi kanker ovarium.

Disutradarai oleh Dinna Jasanti, film produksi LYTO Pictures bersama Legacy Pictures dan TIX ID ini menggabungkan narasi romantis dan emosional dengan kekuatan visual yang lembut namun menyentuh.

Cerita Sampai Titik Terakhirmu memperlihatkan perjalanan cinta yang bertahan di tengah sakit dan kehilangan, serta pesan mendalam tentang makna kesetiaan sejati.

Penampilan Arbani dan Mawar menuai banyak pujian atas chemistry mereka yang natural dan penghayatan emosional yang kuat.

Keduanya sukses membawa penonton larut dalam kisah cinta yang sederhana namun menggetarkan hati. Sutradara Dinna Jasanti menuturkan, film ini dirancang untuk membuat penonton “merasakan cinta yang tetap hidup bahkan setelah perpisahan.”

Gala Premiere yang digelar di Jakarta dipenuhi suasana haru. Sejumlah penonton dan selebritas terlihat menitikkan air mata sepanjang pemutaran film.

Taskya Namya, salah satu selebritas yang hadir, mengatakan, “Film ini berhasil menyentuh sisi paling dalam dari cinta dan kehilangan. Rasanya seperti ikut berjuang bersama mereka.”