JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Dari Timnas Indonesia ke Eredivisie, Sjoerd Woudenberg Resmi Gabung AZ Alkmaar

Selasa, 06 Januari 2026 – 06:23 WIB
Dari Timnas Indonesia ke Eredivisie, Sjoerd Woudenberg Resmi Gabung AZ Alkmaar - JPNN.COM
Sjoerd Woudenberg (kedua dari kiri) saat mengunjungi latihan Timnas Indonesia U-17 di Bandung bersama Gerald Vanenburg. Foto: Instagram/@geraldvanenburgofficial

jpnn.com - Karier Sjoerd Woudenberg kembali berlanjut di level tertinggi sepak bola Belanda. Mantan pelatih kiper Timnas Indonesia itu resmi bergabung dengan AZ Alkmaar.

Woudenberg masuk dalam jajaran staf kepelatihan klub peserta Eredivisie tersebut.

Kepastian itu diumumkan langsung oleh AZ melalui pernyataan resmi klub. Woudenberg akan menjalankan tugasnya sebagai pelatih kiper hingga akhir musim kompetisi berjalan.

"Sjoerd Woudenberg adalah pelatih kiper baru AZ. Pelatih kiper telah menandatangani kontrak hingga akhir musim," tulis AZ.

Nama Woudenberg sebelumnya dikenal publik Indonesia setelah menjadi bagian dari staf kepelatihan Timnas Indonesia pada era Patrick Kluivert.

Dia bergabung tak lama setelah Kluivert ditunjuk PSSI pada Januari 2025 untuk menangani skuad Merah Putih.

Namun, kebersamaan tersebut tidak berlangsung lama. Seusai Timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026 dan berpisahnya Kluivert dengan PSSI pada Oktober 2025, Woudenberg juga tak lagi masuk dalam rencana federasi.

Bergabungnya Woudenberg dengan AZ Alkmaar menjadi bukti bahwa sosok-sosok yang pernah berada di lingkungan Timnas Indonesia memiliki kualitas yang diakui di level internasional.

sjoerd woudenberg  Timnas Indonesia  AZ Alkmaar  Eredivisie  Liga Belanda 
