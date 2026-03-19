JPNN.com - Ramadan - Seputar Mudik

Dari TMII ke KM 45 Jakarta-Cikampek Makan 4,5 Jam, Pemudik: Menhub, Sampean di Mana?

Kamis, 19 Maret 2026 – 13:54 WIB
Kinerja Menhub Dudy Purwagandhi dipertanyakan imbas kemacetan parah di tol Jakarta Cikampek. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek macet parah. Saking macetnya dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII) ke tol Jakarta Cikampek KM 45 makan waktu 4,5 jam.

Macet parah ini membuat pemudik lebaran 2026 harus menahan sabar, apalagi contraflow yang diberlakukan tidak menimbul efek besar. Lalu lintas tersendat kayak kura-kura.

Pantauan JPNN.com pada Kamis.(19/3)., di sisi kiri jalan berderet mobil yang berhenti. Tidak sedikit mobil yang mogok.

Ada juga yang makan-makan di pinggir jalan sambil melihat pemandangan.

Salah satu pemudik asal Surabaya, Eko Priyanto mempertanyakan kinerja pemerintah khususnya Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. Mudik lebaran yang merupakan momentum tahunan dan menjadi budaya Indonesia seharusnya sudah diantisipasi sejak awal.

"Masa dari TMII ke KM 45 habis waktu 4,5 jam. Menhub, sampean di mana," kata Eko kepada JPNN, Kamis (19/3/2026).

Dia mengingatkan pemerintah, jangan mempersulit rakyat yang sudah sulit hidupnya. Tidak ada alasan jumlah kendaraan membeludak karena ini selalu terjadi setiap tahun. 

Eko menilai Menhub gagal mengatasi musik lebaran 2026. Sebab, antrian kendaraan padat merayap seperti semut beriringan.

TAGS   Mudik Lebaran  Menhub  Macet  Tol Jakarta-Cikampek 
