Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Event

Dari Venezuela Hingga PIK2, Marva Griffin dan Misi Besar untuk Desainer Muda di IDW 2025

Minggu, 14 September 2025 – 12:52 WIB
Dari Venezuela Hingga PIK2, Marva Griffin dan Misi Besar untuk Desainer Muda di IDW 2025 - JPNN.COM
Panggung Indonesia Design Week (IDW) 2025 di Indonesia Design District (IDD) PIK2 tidak hanya menjadi ruang perayaan desain, tetapi juga saksi hadirnya seorang tokoh besar dunia yakni Marva Griffin. Foto: Dok. PIK2

jpnn.com, JAKARTA - Panggung Indonesia Design Week (IDW) 2025 di Indonesia Design District (IDD) PIK2 tidak hanya menjadi ruang perayaan desain, tetapi juga saksi hadirnya seorang tokoh besar dunia yakni Marva Griffin.

Rambut putihnya yang ikonik, sorot matanya yang penuh percaya diri, dan suaranya yang hangat membawa aura otoritas sekaligus keakraban.

Bagi banyak orang, Marva Griffin bukan sekadar kurator, melainkan figur yang dikenal sebagai 'ibu baptis desain' internasional.

Baca Juga:

Perjalanan Marva Griffin sendiri penuh inspirasi. Lahir di El Callao, Venezuela. Dia tumbuh di sebuah rumah besar dengan delapan saudara.

Sejak remaja, Marva Griffin sudah akrab dengan majalah desain dan mulai membayangkan ruang-ruang indah yang bisa diciptakan.

Awal 1970-an, dia pindah ke Milan, Italia, untuk memperdalam dunia desain sekaligus menapaki karier.

Baca Juga:

Marva Griffin sempat bekerja di perusahaan furnitur ternama C&B Italia, lalu melanjutkan kiprah sebagai jurnalis desain untuk berbagai majalah internasional.

Namun, langkah terbesarnya terjadi pada 1998, ketika mendirikan SaloneSatellite, sebuah pameran khusus yang menjadi titik awal banyak desainer muda menapaki panggung global.

Indonesia Design Week (IDW) 2025 di Indonesia Design District (IDD) PIK2 tidak hanya menjadi ruang perayaan desain, tetapi juga saksi hadirnya Marva Griffin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marva Griffin  PIK2  IDW 2025  PIK  IDD PIK2 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp