JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dari Yogyakarta hingga Bali, 42 Acara Bakal Meramaikan Masa Libur Nataru

Jumat, 21 November 2025 – 21:59 WIB
Ilustrasi perayaan malam tahun baru. Foto: dok. jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengajak masyarakat memanfaatkan stimulus ekonomi berupa diskon tarif transportasi selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026).

Dia mendorong masyarakat agar merencanakan perjalanan lebih awal untuk memanfaatkan periode diskon ini.

"Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah meluncurkan program stimulus Natal dan Tahun Baru 2025/2026 sebagai langkah nyata untuk menggerakkan ekonomi nasional sekaligus memastikan rakyat terlayani dengan baik selama arus Nataru ini," kata Menhub Dudy, dikutip dari keterangan pers, Jumat (21/11).

Sebagaimana diketahui, pemerintah memberlakukan stimulus diskon tarif transportasi Nataru 2025/2026. yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri/Kepala Badan.

Adapun di antaranya Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, BP BUMN, dan BPI Danantara.

Menyusul upaya stimulus tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga telah mengoordinasikan penetapan libur sekolah akhir tahun.

Langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan sektor pendidikan dalam mendorong perekonomian nasional.

Berdasarkan pemetaan kalender pendidikan, mayoritas provinsi telah menetapkan libur semester ganjil berlangsung antara 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026.

Pemerintah telah memetakan sekira 42 kalender acara yang mencakup berbagai event internasional, Kharisma Nusantara, MICE, serta acara daerah selama Nataru.

TAGS   Nataru  Natal dan Tahun Baru  tahun baru 2026  Libur Nataru 
