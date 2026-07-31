Darije Kalezic Pulang ke PSM Makassar, Ada Memori yang Belum Hilang

jpnn.com - Kembalinya Darije Kalezic ke PSM Makassar bukan sekadar soal pekerjaan baru.

Pelatih asal Bosnia itu mengaku masih memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Juku Eja sejak menjalani periode pertamanya beberapa tahun lalu.

PSM resmi kembali memercayakan kursi pelatih kepala kepada Kalezic untuk mengarungi kompetisi musim 2026/27. Penunjukan tersebut sekaligus menandai reuni setelah terakhir kali sang pelatih menangani Pasukan Ramang pada 2019.

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Sulit Melupakan PSM

Kalezic mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk menerima tawaran dari manajemen. Pengalaman pada periode pertamanya meninggalkan kesan yang masih melekat hingga sekarang.

"Saya masih mengingat betul bagaimana PSM saat itu memiliki karakter bermain yang begitu kuat."

"Suporter menikmati apa yang ditampilkan tim di lapangan, bukan hanya karena hasil akhirnya, tetapi juga karena identitas permainan yang dimiliki," ujar Kalezic.

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Baginya, atmosfer yang pernah dirasakan di Makassar menjadi salah satu alasan terbesar untuk kembali menerima tantangan memimpin PSM.

Kenangan Juara Masih Membekas

Salah satu momen yang paling membekas dalam ingatan Kalezic ialah ketika PSM mengangkat trofi Piala Indonesia 2019. Dia menyebut kebersamaan dengan seluruh elemen tim menjadi pengalaman yang sulit dilupakan.