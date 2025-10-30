Darmadi Durianto Desak Pemerintah Realisasikan PP 47/2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM

Kamis, 30 Oktober 2025 – 13:47 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DPP PDI Perjuangan melalui Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, dan Investasi menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama sejumlah asosiasi pedagang kaki lima (PKL) dari seluruh Indonesia.

Acara yang berlangsung di Jakarta ini membahas arah kebijakan ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan sektor informal dan UMKM.

Dalam kegiatan ini, hadir Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia.

Forum ini menjadi wadah dialog antara partai politik dan pelaku ekonomi rakyat dalam merumuskan peta jalan pembinaan PKL nasional yang lebih berpihak dan berkelanjutan.

“Pedagang kaki lima adalah wajah nyata kemandirian ekonomi rakyat. Mereka bukan pengganggu tata kota, tetapi simbol ketahanan bangsa yang harus dibina, bukan ditertibkan,” tegas Darmadi Durianto, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, dan Investasi.

FGD menghasilkan beberapa fokus utama yang akan dijadikan bahan rekomendasi kepada pemerintah:

1. Meminta Percepatan penghapusan PP 47 tahun 2024 segera dilakukan

2. Kebijakan Slik OJK/ BI Cheking pada akses pembiayaan sesuai dengan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM agar dipermudah syarat pembiayaan bagi pelaku UMKM.