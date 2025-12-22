Darmadi Durianto Pimpin Konferda & Konfercab Serta Melantik DPD dan DPC PDIP Se-DKI Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan DKI Jakarta menggelar Konferensi Daerah (Konferda) serta Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta di Kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Jakarta Timur, Minggu (21/12).

Kegiatan ini merupakan agenda strategis partai dalam rangka konsolidasi organisasi serta penguatan struktur kepengurusan di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Konferda dan Konfercab dihadiri oleh jajaran pengurus pusat, daerah, serta kader PDI Perjuangan dari berbagai tingkatan struktur partai.

Konferda dan Konfercab tersebut dipimpin oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, dan Investasi Darmadi Durianto.

Dalam rangkaian kegiatan ini, Darmadi Durianto juga melantik jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan se-DKI Jakarta yang telah ditetapkan melalui mekanisme organisasi partai.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Jaminan Sosial Charles Honoris serta Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan Yuke Yurike.

Dalam arahannya, Darmadi Durianto menegaskan Konferda dan Konfercab merupakan forum penting untuk memperkuat soliditas, kedisiplinan, dan militansi kader dalam menjalankan tugas-tugas organisasi partai.

Dia menekankan struktur partai harus mampu bekerja secara terorganisasi dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat.