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JPNN.com - Politik

Dasco Beri Ucapan Selamat Ulang Tahun kepada Nadiem, Terkait Amnesti?

Selasa, 07 Juli 2026 – 02:15 WIB
Dasco Beri Ucapan Selamat Ulang Tahun kepada Nadiem, Terkait Amnesti? - JPNN.COM
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku tidak punya maksud apa pun soal ucapan ulang tahun kepada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Diketahui bahwa Nadiem saat ini berstatus terdakwa dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook.

Dacso pun mengakui banyak pihak yang menanyakan ucapannya itu, yang ia unggah di akun media sosialnya.

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Namun, saat ditanya mengenai potensi pemberian amnesti kepada Nadiem, dia pun tidak mengonfirmasi hal itu.

"Saya juga bingung jawabnya, ya. Karena sebenarnya, kan, enggak ada maksud begitu," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Menurut Dasco, saat ini pengelola akun media sosialnya sedang membiasakan diri untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada sejumlah tokoh, salah satunya kepada Nadiem dan juga kepada tokoh-tokoh lainnya.

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"Jadi, admin saya yang baru itu, dia itu kemudian membiasakan, sekarang ini, untuk mengucapkan (kepada) setiap tokoh yang ulang tahun, memberikan ucapan selamat ulang tahun di akun saya," tuturnya.

Saat ditanya soal pemberian bantuan hukum, menurut dia, Nadiem saat ini sudah didampingi oleh pengacara yang menangani perkaranya.

Apa makna Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengucapkan selamat ulang tahun kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim? Apa terkait amnesti?

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TAGS   Dasco  Sufmi Dasco Ahmad  Nadiem  Nadiem Makarim  selamat ulang tahun  Amnesti 
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