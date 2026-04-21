Dasco: Internal Gerindra Bertanya-tanya, Bingung

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan bahwa petinggi partainya bersama pengurus NasDem tidak pernah membahas isu merger atau fusi kedua parpol.

"Ya, seperti yang disampaikan oleh NasDem bahwa kami tidak pernah ada pembicaraan seperti itu," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4).

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan internal Gerindra sampai bertanya-tanya soal asal sumber isu merger itu. Siapa yang mengembuskan?

"Kami juga begitu dengar, bingung. Dari mana sumber sebenarnya," ujar Sufmi Dasco.

Gerindra, kata dia, sebenarnya tidak berniat menyampaikan klarifikasi terkait isu merger, karena NasDem sudah membantah lebih dahulu.

"NasDem sudah menjelaskan. Kami pikir sudah cukup," kata Dasco.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum NasDem Saan Mustopa mengaku terkejut mendengar kabar merger atau fusi antara partainya dengan Gerindra seperti diungkap sebuah majalah.

"Kaget juga, ya, baru apa mencuat terkait dengan soal isu fusi, ya," kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4).