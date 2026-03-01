Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Dasco Minta Impor Pikap untuk Kopdes Ditunda, Dirut Agrinas Pangan Ungkap Diagram Rahasia

Minggu, 01 Maret 2026 – 11:26 WIB
Dasco Minta Impor Pikap untuk Kopdes Ditunda, Dirut Agrinas Pangan Ungkap Diagram Rahasia
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Direktur Utama (Dirut) PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota mengungkap diagram rahasia mengenai rencana besar terkait pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Konon, diagram itu dikirim Joao kepada kolumnis kondang Dahlan Iskan, beberapa hari setelah heboh berita Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta impor 105 ribu mobil dari India untuk kebutuhan KDMP ditunda dulu.

Dasco Minta Impor Pikap untuk Kopdes Ditunda, Dirut Agrinas Pangan Ungkap Diagram Rahasia

Baca Juga:

"SAYA dikirimi satu lembar diagram. Sifatnya rahasia. 'Tolong jangan share ke siapa pun' ujar pengirimnya," begitu kata Dahlan dalam esainya berjudul Petir Agrinas, Minggu (1/3/2026).

Dahlan menyebut pengirim diagram itu ialah Joao Angelo de Sousa Mota –dirut PT Agrinas Pangan Nusantara yang mulai sekarang dia beri gelar Sang Petir.

Dia pun segera membaca diagram yang dikirim tanpa narasi satu kalimat pun itu. Dengan bentuknya yang hanya diagram, Dahlan justru lebih paham isinya.

Baca Juga:

"Memang itu data mati, tetapi lebih jujur –tidak ada bumbu provokasinya. Data mati tapi penuh kehidupan di dalamnya. Sebagian diagram itu, sehari kemudian, ternyata ia ungkapkan dalam wawancara eksklusif dengan Uni Lubis di IDN Times," lanjut Dahlan.

Menurut Dahlan yang mantan dirut PLN itu, Uni mengirim hasil wawancara itu kepadanya kemarin sore (Sabtu, red). Lalu dia bandingkan isinya dengan diagram yang dikirim sehari sebelumnya.

Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo ungkap diagram rahasia soal rencana pembangunan Kopdes Merah Putih, setelah Dasco minta tunda impor pikap India.

Dasco  impor pikap india  PT Agrinas Pangan Nusantara  Joao Angelo  kopdes  Kopdes Merah Putih 
