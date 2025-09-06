Close Banner Apps JPNN.com
Dasco Sampaikan Respons DPR atas 17+8 Tuntutan Rakyat

Sabtu, 06 September 2025 – 02:42 WIB
Dasco Sampaikan Respons DPR atas 17+8 Tuntutan Rakyat
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di gedung Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (29/7). Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merespons 17+8 Tuntutan Rakyat yang disampaikan oleh berbagai kalangan dengan mengeluarkan enam poin keputusan yang telah disepakati oleh fraksi-fraksi partai politik di parlemen.

Jawaban itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (5/9/2025).

Dasco mengatakan bahwa respons itu sebagai bentuk transparansi DPR untuk melakukan evaluasi secara total.

"Kami sampaikan hasil keputusan rapat konsultasi Pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025," kata Dasco.

Poin yang pertama, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.

Kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undang kenegaraan.

Ketiga, DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan.

"Ada listrik dan biaya jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi," kata Dasco.

Sufmi Dasco Ahmad sampaikan respons DPR RI menjawab 17+8 Tuntutan Rakyat yang disampaikan berbagai elemen masyarakat. Perhatian bagian akhir.

