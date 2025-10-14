Dasco Sebut Anggota DPR Terkadang Menomboki Pakai Uang Pribadi Ketika Reses

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan para legislator bisa menomboki memakai uang pribadi ketika mereka melaksanakan reses ke daerah pemilihan (dapil).

Reses adalah kegiatan yang dilaksanakan anggota DPR RI menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat di masing-masing dapil.

Awalnya, Dasco mengatakan saat ini tak ada parameter yang bisa dipakai untuk menentukan model reses terbaik dari legislator.

"Kan, enggak ada parameter yang resmi kegiatan dapil itu harus apa, karena kegiatan itu variatif, tergantung situasi, kondisi, dan karakteristik daerah," kata dia kepada awak media, Senin (13/10).

Dasco melanjutkan para legislator bisa membuat kegiatan bertemu konstituen dan bagi-bagi sembako ketika melaksanakan reses demi menyerap aspirasi.

"Ada yang bikin misalnya sambil bagi sembako, ada yang bikin sambil kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, ada yang bikin dia mengobrol sambil kemudian bagi uang saku, misalnya begitu," lanjut legislator fraksi Gerindra itu.

Dasco mengatakan para legislator di sisi lain sulit membuat pertanggungjawaban terhadap reses ke dapil.

Misalnya, kata dia, anggota DPR tak mungkin meminta para konstituen menandatangi bahwa mereka menerima sembako atau hadiah tertentu.