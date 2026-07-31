Dasco Sebut Survei Approval Rating Prabowo dari SMRC & Indikator Jadi Bahan Kajian

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad berencana mengkaji dan mempelajari rilis hasil survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) serta Indikator Politik Indonesia terkait tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.

Langkah ini diambil menyusul maraknya sorotan publik terhadap elektabilitas dan kinerja pemerintah yang dirilis oleh lembaga riset nasional belakangan ini.

"Ya ada beberapa survei, misalnya SMRC, kemudian Pak Burhanuddin Muhtadi Indikator Politik yang dipublish melalui media massa. Nah, tentunya kami juga sedang mempelajari, juga kami kaji," ujar Dasco kepada media.

Di tengah hangatnya sorotan terhadap temuan SMRC, beredar juga hasil survei dari Indikator Politik Indonesia yang memotret dinamika kepuasan publik serta elektabilitas figur politik nasional.

Beredarnya dua hasil lembaga survei ini menjadi bahan pembanding penting bagi peta politik terkini.

Dasco menegaskan, masukan dari riset SMRC maupun Indikator Politik Indonesia akan dikompilasi serta dikomparasikan untuk melihat gambaran utuh di lapangan.

"Tentunya juga hasil survei itu adalah berupa masukan-masukan yang nantinya kita akan komparasikan. Kami berharap pihak pemerintah dalam hal ini kemudian mengimbangi apabila memang hasil kajiannya ada beberapa hal yang kemudian memang terjadi pada saat ini," jelas Dasco.

Ia menambahkan, evaluasi akan difokuskan pada temuan survei yang relevan dengan kondisi riil masyarakat saat ini agar bisa ditindaklanjuti secara kontekstual.