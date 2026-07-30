Dasco Terima Aspirasi Guru TK, Penguatan PAUD Akan Masuk Agenda DPR

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Kawendra Lukistian menerima Pengurus Pusat Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia-PGRI (PP IGTKI-PGRI) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/7).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Kawendra Lukistian menerima Pengurus Pusat Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia-PGRI (PP IGTKI-PGRI) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/7). Foto: Humas DPR

Dalam audiensi tersebut, PP IGTKI-PGRI menyampaikan aspirasi mengenai kesejahteraan, peningkatan kompetensi, dan penguatan profesi guru TK di seluruh Indonesia.

Ketua Umum PP IGTKI-PGRI Eka Putri Handayani mengatakan organisasi tersebut menaungi sekitar 350 ribu guru TK yang sebagian besar merupakan guru swasta berstatus honorer.

"Harapan kami, guru TK dapat diangkat menjadi PPPK dan mendapatkan pemerataan program inpassing,” ujar Eka.

Inpassing merupakan program penyetaraan jabatan dan masa kerja guru non-ASN sebagai dasar penentuan hak serta tunjangan. Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan guru TK yang belum berstatus ASN.

PP IGTKI-PGRI juga mendukung program wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan taman kanak-kanak. Selain itu, mereka mendorong perluasan pelatihan bagi guru di daerah, termasuk kemampuan mendidik anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.