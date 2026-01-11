Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dasco Tiba-tiba Telepon Presiden Prabowo, Purbaya Langsung Bilang Clear

Minggu, 11 Januari 2026 – 08:45 WIB
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Foto/Arsip : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di sela-sela rapat koordinasi penanganan bencana di Banda Aceh, Sabtu (11/1), tiba-tiba menelepon Presiden Prabowo Subianto.

Dasco lantas menghubungkan ponselnya ke Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memastikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) bagi sejumlah daerah di Aceh agar tidak dipotong.

Momen itu terjadi saat Purbaya memaparkan kondisi keuangan untuk daerah bencana, dan meminta daerah untuk tak ragu menggunakan anggaran yang ada.

Purbaya mengatakan nantinya melaporkan hal itu ke Prabowo, tetapi juga meminta kepada Dasco untuk juga membantu mengomunikasikannya.

Lalu rapat itu sempat berhenti sejenak saat Dasco tiba-tiba menelepon Prabowo.

Dasco pun langsung menghubungkan ponselnya ke Purbaya agar bisa mendengar hal yang disampaikan Prabowo.

"Jadi clear, untuk tahun ini anggaran anda akan penuh seperti tahun lalu, nggak akan dipotong," kata Purbaya setelah mendengar telepon itu.

Dia mengaku belum sempat menghubungi langsung Presiden Prabowo karena masih memiliki agenda yang padat.

Di sela-sela rapat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tiba-tiba menelepon Presiden Prabowo Subianto.

