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JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Dasco Yakin Rupiah Bakal Menguat: Teman-Teman, Lebih Baik Dolarnya Dilepas

Kamis, 11 Juni 2026 – 12:47 WIB
Dasco Yakin Rupiah Bakal Menguat: Teman-Teman, Lebih Baik Dolarnya Dilepas - JPNN.COM
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD). Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut pemerintah telah membuat kebijakan yang diyakini bakal menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar.

"Kalau saya sudah dengar akan, dan saya meyakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat," kata dia menjawab pertanyaan awak media di Kamis (11/6).

Dasco menyarankan pihak yang menyimpan dolar segera menjual mata uang Amerika Serika (AS) itu karena nilai rupiah bakal menguat.

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"Ya, mungkin bagi teman-teman sekalian yang saat ini menyimpan dolar, karena ingin berharap ada kelebihan, sebaiknya dolarnya dilepas," ujar dia.

Dasco mengatakan langkah menjual dolar ke rupiah menjadi logis demi menghindari kerugian akibat mata uang Indonesia yang menguat.  

"Kalau kemudian sudah pekan depan nilai rupiah menguat, kan, kasihan kalau simpan-simpan dolar. Itu imbauan saya, sih," ujar dia.

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Diketahui, IHSG melonjak 7,57 persen dalam perdagangan Rabu (10/6) kemarin dan rupiah menguat pada hari yang sama.

Dasco mengatakan melonjaknya IHSG dan penguatan rupiah menunjukkan kepercayaan publik ke pemerintah yang positif.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyarankan pihak yang menyimpan dolar segera menjual mata uang Amerika Serika (AS) itu.

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TAGS   Dolar  Dolar Ke Rupiah  nilai tukar rupiah  Sufmi Dasco Ahmad 
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