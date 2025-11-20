Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Dashboard Daring BLBI Harus Jadi Prasyarat Akuntabilitas

Kamis, 20 November 2025 – 13:39 WIB
Dashboard Daring BLBI Harus Jadi Prasyarat Akuntabilitas - JPNN.COM
Rencana pembubaran Satgas BLBI. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, membahas aspek negosiasi piutang dan potensi pemutihan terselubung.

Nur Hidayat mempertanyakan sejauh mana hak tagih negara atas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) dapat dinegosiasikan.

Menurutnya, secara praktik, negosiasi piutang BLBI memang sudah terjadi.

Baca Juga:

Berbagai skema seperti Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA) menjadi contoh bentuk negosiasi antara negara dan obligor.

Dalam keuangan negara, piutang memang memungkinkan untuk direstrukturisasi, dibayar dengan aset, atau dicicil.

Langkah tersebut termasuk praktik umum dalam pengelolaan aset negara.

Baca Juga:

Namun, Achmad Nur Hidayat memperingatkan tentang batas tipis yang harus dijaga dalam proses negosiasi tersebut.

"Namun di sinilah garis tipis harus dijaga. Di ruang tertutup, negosiasi yang sah dan rasional sangat mudah bergeser menjadi pemutihan terselubung jika tidak ada transparansi dan pengawasan," kata Nur Hidayat kepada Jpnn.com, Kamis (20/11).

Risiko uang negara hilang seusai satgas dibubarkan, dashboard daring BLBI harus menjadi prasyarat demi akuntabilitas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BLBI  Satgas BLBI  Dashboard Daring BLBI  Akuntabilitas 
BERITA BLBI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp