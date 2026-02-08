Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Dashcam Blackvue Elite 10-2 CSH Dirilis di IIMS 2026, Harga Rp 12,2 Juta

Minggu, 08 Februari 2026 – 06:54 WIB
Dashcam Blackvue Elite 10-2 CSH Dirilis di IIMS 2026, Harga Rp 12,2 Juta - JPNN.COM
Blackvue Elite 10 mulai dipasarkan di IIMS 2026. Foto: blackvue

jpnn.com, JAKARTA - Ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 dimanfaatkan BlackVue Indonesia untuk memperkenalkan dashcam terbarunya, BlackVue Elite 10-2 CSH.

Produk dashcam menyasar segmen premium dengan membawa sederet teknologi mutakhir.

Direktur Pemasaran BlackVue Indonesia, Rudy, mengatakan Elite 10-2 CSH hadir sebagai tolok ukur baru di kelasnya.

Baca Juga:

“Dengan kejernihan dual 4K, tuning HDR, Power-Saving Parking Mode dan konektivitas Cloud, perangkat ini menetapkan standar baru keselamatan di jalan,” kata Rudy dalam keterangannya, Minggu (8/2).

Keunggulan utama dashcam terletak pada kemampuan perekaman Dual 4K UHD 30fps, yang didukung kamera depan berteknologi HDR.

BlackVue juga menyematkan sensor Sony Starvis 2 dengan 12-Bit Capture, sehingga menghasilkan rentang dinamis lebih luas dan warna yang tetap natural.

Baca Juga:

Pada kondisi minim cahaya, Elite 10-2 CSH mampu merekam hingga di bawah 0,03 Lux, lengkap dengan fitur Full-Color Night Vision yang tetap menampilkan warna meski dalam kondisi gelap.

Proses perekaman pun berlangsung cepat berkat fitur Fast Boot, yang memungkinkan dashcam aktif hanya satu detik setelah mesin dinyalakan.

Ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 dimanfaatkan BlackVue Indonesia untuk memperkenalkan dashcam terbarunya, BlackVue Elite 10-2 CSH.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dashcam mobil  dashcam blackvue  blackvue elite 10  blackvue iims 2026  IIMS 2026 
BERITA DASHCAM MOBIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp