Dashcam BlackVue Kini Diperkuat AI Copilot, Tersedia Promo di GIIAS 2026

jpnn.com, KOTA TANGERANG - BlackVue membawa pembaruan besar untuk lini dashcam premiumnya di GIIAS 2026.

Lewat BlackVue ELITE 10-2CH, merek asal Korea Selatan itu memperkenalkan AI Copilot.

Fitur mengandalkan kecerdasan buatan yang mengubah dashcam dari sekadar alat perekam, menjadi asisten digital bagi pengemudi.

AI Copilot terintegrasi dengan aplikasi BlackVue Fleeta dan memungkinkan pengguna berinteraksi langsung melalui percakapan.

Pengemudi cukup mengajukan pertanyaan, misalnya tentang cara memperbaiki gaya mengemudi.

Selanjutnya, sistem akan menganalisis data perjalanan yang tersimpan di BlackVue Cloud dan memberikan penjelasan beserta rekomendasi.

Analisis tersebut memanfaatkan data nyata dari kendaraan, mulai dari pola akselerasi, pengereman, kecepatan, durasi perjalanan hingga parameter keselamatan lainnya.

Direktur Pemasaran BlackVue Indonesia, Rudy, mengatakan AI Copilot dirancang agar pengguna tidak hanya merekam perjalanan, tetapi juga memahami perilaku mengemudi sehingga dapat meningkatkan keselamatan di jalan.