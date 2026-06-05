Data Center Terisi Penuh Sebelum Beroperasi, Telkom Kebut Ekspansi NeutraDC Batam

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui operating company data center, NeutraDC (PT Telkom Data Ekosistem), memperkuat pengembangan infrastruktur digital nasional dan regional melalui joint venture data center, NeutraDC Nxera Batam.

Gedung pertama data center di Batam (BTM-1) yang dijadwalkan siap beroperasi tahun ini telah berhasil memperoleh partner untuk seluruh kapasitasnya.

Tingginya permintaan pasar tersebut mendorong perusahaan untuk mulai menyiapkan pengembangan gedung kedua, BTM-2, guna menambah kapasitas dan menjawab kebutuhan data center yang terus berkembang di kawasan SIJORI.

Salah satu partner strategis yang mengamankan kapasitas di BTM-1 adalah Gorilla Technology, perusahaan global penyedia solusi AI, keamanan, dan analitik data yang berkantor pusat di London, Inggris, serta beroperasi di berbagai negara di Asia, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika.

Melalui kerja sama ini, Gorilla akan memanfaatkan kapasitas data center NeutraDC Nxera Batam untuk mendukung implementasi infrastruktur AI dan pengembangan layanan digital di kawasan Asia.

Kehadiran partner global seperti Gorilla semakin memperkuat posisi NeutraDC Nxera Batam sebagai destinasi infrastruktur digital yang mampu menjawab kebutuhan AI, cloud, dan layanan digital di tingkat regional.

Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji mengatakan pencapaian ini mencerminkan semakin kuatnya posisi TelkomGroup dalam menjalankan transformasi menuju perusahaan digital infrastructure yang menjadi salah satu pilar utama strategi TLKM 30.

Tingginya kepercayaan partner global terhadap NeutraDC menunjukkan bahwa Indonesia, khususnya Batam, semakin diperhitungkan sebagai bagian penting dari ekosistem digital regional yang terus berkembang.