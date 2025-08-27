Data Jumlah R1 Hingga R5 Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu, Lihat yang Terbanyak

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini data resmi mengenai jumlah R1, R2, R3, R4, dan R5 yang sudah diusulkan oleh instansinya untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

Diketahui, R1 merupakan kode pelamar prioritas yang sudah lulus passing grade seleksi PPPK 2021, tetapi belum mendapatkan formasi.

R2 merupakan honorer K2 (kategori dua), R3 honorer database BKN, R4 honorer non-database BKN dengan masa kerja minimal 2 tahun secara berkesinambungan.

Adapun R5 merupakan kode lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) peserta seleksi formasi guru PPPK 2024 tahap 2.

Mereka, R1 hingga R5, merupakan peserta seleksi PPPK 2024 tahap 1 dan 2, tetapi tidak mendapatkan formasi atau tidak lulus.

Pada forum Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR di Senayan, Senin (25/8), Kepala BKN Zudan Arif menyebutkan data resmi BKN mengenai jumlah R1 hingga R5 yang sudah diusulkan untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Data per 22 Agustus 2025 pukul 15.30 WIB.

Berikut data resmi BKN yang disampaikan Prof Zudan:

R1

Potensi 2.254

Diusulkan 2.220 (85,9%)

Ditolak 131

Belum Diusulkan 233