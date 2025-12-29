Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Data Jumlah Wisatawan ke Kepulauan Seribu saat Libur Natal 2025

Senin, 29 Desember 2025 – 04:57 WIB
Data Jumlah Wisatawan ke Kepulauan Seribu saat Libur Natal 2025 - JPNN.COM
Salah satu destinasi wisata di Kepulauan Seribu. Ilustrasi Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Sebanyak 5.865 wisatawan mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Kepulauan Seribu selama momen libur Natal pada 25-27 Desember 2025.

Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Pemkab Kepulauan Seribu mencatat 5.865 wisatawan itu datang dari sejumlah pintu masuk penyeberangan.

“Kunjungan wisatawan datang dari sejumlah pintu masuk penyeberangan, seperti dari Dermaga Marina Ancol tercatat ada 1.361 wisatawan," Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Kepulauan Seribu Sonti Pangaribuan di Jakarta, Minggu (28/12).

Baca Juga:

Jumlah wisatawan tersebut terdiri dari 1.226 wisatawan nusantara dan 135 wisatawan mancanegara.

Kemudian, wisatawan nusantara dari Pelabuhan Muara Angke sebanyak 3.349 orang, Tanjung Pasir 855 pelancong, dan Dermaga Cituis 300 orang.

Menurut Sonti jumlah kunjungan ini menunjukkan antusiasme masyarakat cukup tinggi untuk berwisata ke Kepulauan Seribu.

Baca Juga:

“Semoga tren positif ini dapat terus berlanjut hingga puncak libur Tahun Baru," kata dia

Dia mengatakan wisatawan menyambangi wilayah Kepulauan Seribu untuk menikmati keindahan alam maupun beragam wisata yang ada di pulau penduduk, pulau resor, pulau cagar budaya, serta pulau wisata.

Berikut data jumlah wisatawan mengunjungi Kabupaten Kepulauan Seribu di momen libur Natal 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kepulauan Seribu  Snorkeling  Banana Boat  Natal 2025  Wisatawan 
BERITA KEPULAUAN SERIBU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp