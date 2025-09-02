Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Data Komnas HAM, 10 Orang Meninggal Dunia Saat Demonstrasi Akhir Agustus

Selasa, 02 September 2025 – 20:51 WIB
Demo di depan pintu gerbang Gedung MPR/DPR/DPD (Ilustrasi). Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyebut sepuluh orang meninggal dunia dalam demonstrasi yang meluas di berbagai wilayah pada akhir Agustus 2025.

"Sejauh ini tercatat setidaknya 10 orang korban meninggal dunia," ujar Anis dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (2/9).

Adapun, korban meninggal itu ialah Affan Kurniawan (Jakarta), Andika Lutfi Falah (Jakarta), Rheza Sendy Pratama (Yogyakarta), Sumari (Solo), Saiful Akbar (Makassar), Muhammad Akbar Basri (Makassar), Sarina Wati (Makassar), Rusdamdiansyah (Makassar), Iko Juliant Junior (Semarang), hingga Septinus Sesa (Manokwari).

Anis menyebutkan Komnas HAM menduga kuat beberapa korban tersebut mengalami kekerasan aparat, sehingga mereka meninggal dunia.

"Beberapa di antaranya diduga kuat karena mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh aparat, ini masih kami selidiki dan penyebab-penyebab yang lainnya," katanya.

Anis mengatakan data Komnas HAM juga mencatat dari 25 sampai 1 September ada 1.683 yang ditangkap dan ditahan.

Dia juga menyebut sebanyak 429 peserta demonstrasi di Bandung diketahui mengalami luka-luka, sehingga harus menjalani perawatan.

"429 peserta aksi itu dirawat di rumah sakit karena mengalami luka-luka, 46 di antaranya juga masih dirawat hingga hari ini," ujar Anis.

