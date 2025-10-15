Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Data McKinsey: Teknologi AI Suntik Produktivitas Shovel Tambang Hingga 20 Persen

Rabu, 15 Oktober 2025 – 19:03 WIB
Ilustrasi sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua Tengah. Arsip Foto: Muhammad Adimaja/kye/15/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Partner dan Co-Leader of McKinsey and Company’s Metals and Mining Practice in Asia, Hidayat Liu, memaparkan data konkret mengenai dampak AI terhadap sektor pertambangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Hidayat Liu dalam Energy Insights Forum bertajuk “Harnessing Artificial Intelligence to Unlock Mining’s Next Frontier” yang diselenggarakan Kadin Indonesia Bidang ESDM, bekerja sama dengan Katadata Insight Center (KIC).

Menurut data McKinsey, optimalisasi pabrik pengolahan yang berbasis teknologi AI mampu meningkatkan throughput alias kapasitas pengolahan sebesar 5–15 persen.

Selain itu, AI juga berhasil meningkatkan tingkat perolehan mineral (recovery rate) sebesar 1–2 poin persentase dalam proses pengolahan.

Teknologi AI-enabled drill and blast bahkan dinilai mampu memangkas biaya operasional hingga 10 persen, sekaligus meningkatkan produktivitas shovel sebesar 10–20 persen.

McKinsey juga menampilkan bagaimana GenAI copilots mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja hingga 5–10 persen dan mengurangi biaya operasional dalam kisaran yang sama.

Hidayat Liu menyatakan penerapan AI menjadi langkah penting untuk mendorong Indonesia naik kelas sebagai pusat produksi dan inovasi mineral dunia.

"Kami melihat Indonesia berada di posisi yang sangat strategis untuk mengintegrasikan AI dalam ekosistem pertambangan, mulai dari eksplorasi, produksi, hingga pengolahan," ujar Hidayat di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/10).

Data konkret McKinsey mencatat dampak AI terhadap produktivitas dan efesiensi biaya pada sektor pertambangan.

