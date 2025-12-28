Data Resmi Arus Kendaraan Keluar Masuk Malang Selama Libur Nataru, Melonjak

jpnn.com - MALANG – Terjadi lonjakan arus kendaraan masuk dan keluar wilayah Malang melalui sejumlah gerbang tol selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

PT Jasamarga Pandaan Malang, kenaikan arus kendaraan selama libur nataru sebesar 14,08 persen dibanding masa normal.

"PT Jasamarga Pandaan Malang mencatat sebanyak 673.765 kendaraan masuk maupun meninggalkan Malang pada H-7-H+2 Natal, jumlah ini naik 14,08 persen dibanding lalu lintas normal di angka 590.628 kendaraan," kata General Manager Operasi PT Jasamarga Pandaan Malang Plaza Tol Singosari Muhammad Reza Pahlevi Guntur di Malang, Jawa Timur, Minggu (28/12).

Baca Juga: Simpan Nomor Ini untuk Antisipasi Keadaan Darurat Saat Perjalanan Selama Libur Nataru

Total ada lima pintu tol yang berada di bawah pengelolaan PT Jasamarga Pandaan-Malang, yaitu Gerbang Tol Purwodadi, Lawang, Singosari, Pakis, dan Malang.

PT Jasamarga Pandaan-Malang menyatakan di Gerbang Tol Purwodadi tercatat ada 35.178 kendaraan masuk Malang atau naik 16,13 persen dari lalu lintas normal sebanyak 30.291 kendaraan.

Di lokasi itu, juga tercatat arus kendaraan yang meninggalkan Malang naik 13,50 persen dari lalu lintas normal atau semula 32.044 kendaraan menjadi 36.369 kendaraan.

Kemudian, di Gerbang Tol Lawang arus masuk Malang naik 10,22 persen dari lalu lintas normal, yakni dari 31.032 kendaraan menjadi 34.204 kendaraan.

Hal serupa terjadi, pada arus keluar Malang dari gerbang tol itu, yakni naik 3,4 persen atau sejumlah 39.981 kendaraan dari semula 38.673 kendaraan.