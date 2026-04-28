Data Resmi Jumlah Korban Tewas dan Luka-luka Akibat Kecelakaan Kereta di Bekasi

Selasa, 28 April 2026 – 08:10 WIB
Petugas mengevakuasi korban kecelakaan KRL Commuterline dan KA Argo Bromo Anggrek, Selasa (28/4/2026). Foto: ANTARA /Dhemas Reviyanto/zk

jpnn.com - JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyampaikan data jumlah korban tewas akibat kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur (BKST) pada Senin (27/4) malam pukul 20.55 WIB.

PT KAI mencatat sebanyak enam orang meninggal dunia akibat kecelakaan maut tersebut.

"Penumpang KRL tercatat 6 orang meninggal dunia dan 80 orang mengalami luka-luka yang saat ini telah mendapatkan penanganan medis," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam pernyataan resmi diterima di Jakarta, Selasa (28/4) pagi.

Dalam kejadian tersebut, menurut KAI, sebanyak 240 penumpang KA Argo Bromo Anggrek selamat.

Anne memastikan seluruh korban dalam insiden tabrakan kereta Bekasi mendapatkan penanganan maksimal.

KAI menegaskan seluruh biaya pengobatan bagi korban luka serta biaya pemakaman bagi korban meninggal dunia ditanggung sepenuhnya oleh asuransi dan KAI.

Penanganan terhadap korban, kata Anne, dilakukan di beberapa fasilitas kesehatan, antara lain RSUD Bekasi, RS Bella Bekasi, RS Primaya, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat.

KAI berjanji memberikan dukungan penuh kepada para korban dan keluarga yang terdampak, termasuk memastikan proses penanganan berjalan dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan seluruh pihak terkait.

Berikut ini data resmi jumlah korban tewas dan luka-luka akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Bekasi Timur.

