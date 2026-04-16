Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Data Resmi Jumlah PPPK & P3K PW, PNS Berkurang secara Alamiah Sejak Era Jokowi

Jumat, 17 April 2026 – 03:35 WIB
Jumlah PPPK Paruh Waktu per 31 Desember 2025. Foto: tangkapan layar Buku Statistik ASN diterbitkan BKN

jpnn.com - JAKARTA – Data resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan total jumlah PPPK dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW) per 31 Desember 2025 sudah lumayan banyak.

Adapun jumlah PNS dari tahun ke tahun terus menyusut secara alamiah karena sebagian masuk usian pensiun.

Sementara itu jumlah PNS yang direkrut per tahun tidak sebanyak jumlah yang pensiun.

Jumlah PNS per 31 Desember 2025. Foto: tangkapan layar Buku Statistik ASN diterbitkan BKN

Bahkan, pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni 2014-2019, diterapkan moratorium penerimaan CPNS.

Dampaknya, jumlah PNS mengalami pertumbuhan negatif (negative growth).

Beberapa tahun belakangan, formasi ASN yang kosong diisi dengan pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Perlu diketahui, Presiden Jokowi menerapkan moratorium penerimaan CPNS, sehingga jumlah PNS menyusut, jumlah PPPK dan P3K PW bertambah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jumlah PPPK  Jumlah PPPK Paruh Waktu  Jumlah PNS  PPPK  PNS  PPPK Paruh Waktu  P3K PW  BKN 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp