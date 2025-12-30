Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Data Tak Berbohong! Kerusakan Akibat Banjir 2025 Lebih Parah dari Tsunami 2004

Selasa, 30 Desember 2025 – 20:30 WIB
Ilustrasi petugas PLN siapkan pemulihan pasokan listrik seusai banjir (Ilustrasi). FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebutkan skala kerusakan akibat banjir dan longsor di Aceh pada 2025 lebih masif dibandingkan peristiwa tsunami 2004.

"Jadi, skalanya sangat berbeda, kali ini sangat masif," kata Darmawan saat hadir rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI yang disiarkan melalui YouTube, Selasa (30/12).

Dia menuturkan sistem kelistrikan di Aceh yang rusak akibat tsunami 2004 mencapai delapan titik, sedangkan banjir dan longsor pada 2025 sekitar 442.

"Bencana kali ini di Aceh ada 442 titik," ujar Darmawan. 

Namun, kata dia, PLN terus berupaya agar sistem kelistrikan di Aceh akibat banjir dan longsor pada 2025 bisa kembali pulih.

"Daerah-daerah yang masih terisolasi, pemulihannya agak sedikit, sedikit lebih lambat dan sedikit terkendala," ujarnya.

Darmawan melanjutkan PLN telah memulihkan secara 100 persen kelistrikan 15 dari 23 kabupaten atau kota di Aceh.

"Ada delapan kabupaten yang masih belum mencapai 100 persen," katanya.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkap jumlah kerusakan sistem kelistrikan akibat banjir dan longsor di Aceh, berapa angkanya?

