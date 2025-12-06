Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Artikel - Opini

Data Tak Pernah Bohong, Jangan Biarkan Sejarah Kelam Berulang

Oleh: Sultan Baktiar Najamudin – Ketua DPD RI 2024-2029 & Penggagas Green Democracy

Sabtu, 06 Desember 2025 – 16:26 WIB
Data Tak Pernah Bohong, Jangan Biarkan Sejarah Kelam Berulang - JPNN.COM
Ketua DPD RI 2024-2029 Sultan Baktiar Najamudin & Penggagas Green Democracy. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Belum kering air mata warga Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Sejak 25 November 2025, tiga provinsi itu menghadapi luka ekologis yang sama: banjir bandang, tanah longsor, dan gelombang duka yang merayap dari kampung ke kampung.

Di pengungsian, mereka menjemur pakaian yang tidak pernah benar-benar kering.

Baca Juga:

Sambil memeluk anak-anak yang bertanya: “Kapan rumah kita Kembali?”

Ini bukan sekadar bencana musiman. Ini tragedi kemanusiaan yang mengoyak hati kita sebagai bangsa.

Para ahli lingkungan selalu mengingatkan: data tidak pernah bohong.

Baca Juga:

Bencana Sumut–Sumbar–Aceh bukan satu-satunya. Juga bukan yang pertama.

Dari waktu ke waktu berulang dengan cerita yang mirip.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan bangsa ini sedang membayar utang ekologis yang diwariskan oleh generasi-generasi sebelumnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPD RI  Sultan B Najamudin  Bencana Alam  banjir sumatra  Bencana Ekologis 
BERITA DPD RI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp