Data Tak Pernah Bohong, Jangan Biarkan Sejarah Kelam Berulang

Sabtu, 06 Desember 2025 – 16:26 WIB

jpnn.com - Belum kering air mata warga Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Sejak 25 November 2025, tiga provinsi itu menghadapi luka ekologis yang sama: banjir bandang, tanah longsor, dan gelombang duka yang merayap dari kampung ke kampung.

Di pengungsian, mereka menjemur pakaian yang tidak pernah benar-benar kering.

Sambil memeluk anak-anak yang bertanya: “Kapan rumah kita Kembali?”

Ini bukan sekadar bencana musiman. Ini tragedi kemanusiaan yang mengoyak hati kita sebagai bangsa.

Para ahli lingkungan selalu mengingatkan: data tidak pernah bohong.

Bencana Sumut–Sumbar–Aceh bukan satu-satunya. Juga bukan yang pertama.

Dari waktu ke waktu berulang dengan cerita yang mirip.