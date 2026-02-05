Data Teranyar BPS, Pengangguran Mencapai 7,35 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk bekerja di Indonesia mencapai 147,91 juta orang pada November 2025 atau naik 1,37 juta orang dibandingkan Agustus 2025.

Adapun tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun 0,11 persen.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan peningkatan jumlah pekerja itu terjadi seiring bertambahnya angkatan kerja dan menurunnya tingkat pengangguran dalam tiga bulan terakhir.

Menurut dia, per November 2025 jumlah penduduk usia kerja tercatat sebanyak 218,85 juta orang, naik 0,681 juta orang dibandingkan Agustus di periode yang sama.

“Dari jumlah tersebut, angkatan kerja mencapai 155,27 juta orang atau bertambah 1,262 juta orang, sementara bukan angkatan kerja turun 0,58 juta orang menjadi 63,58 juta orang,” ungkap Amalia.

Dia melanjutkan dari total angkatan kerja, sebanyak 147,91 juta orang telah bekerja, sedangkan 7,35 juta orang masih menganggur. Angka itu turun 0,109 juta orang dibandingkan Agustus di tahun yang sama.

"Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka pada November 2025 tercatat sebesar 4,74 persen atau turun sekitar 0,11 persen," kata dia.

Amalia juga menyampaikan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) meningkat menjadi 70,95 persen, lebih tinggi dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 70,59 persen.