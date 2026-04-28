JPNN.com - Nasional - Humaniora

Data Terbaru Jumlah Korban Tewas akibat Kecelakaan Kereta di Bekasi

Selasa, 28 April 2026 – 10:01 WIB
Petugas mengevakuasi korban kecelakaan KRL Commuterline dan KA Argo Bromo Anggrek, Selasa (28/4/2026). Foto: ANTARA /Dhemas Reviyanto/zk

jpnn.com - JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan data terbaru jumlah korban tewas akibat kecelakaan kereta yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.

PT KAI menyebutkan jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut itu bertambah menjadi 14 orang.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan berdasarkan data terbaru hingga pukul 08.45 WIB, tercatat 14 orang meninggal dunia.

Korban meninggal dunia telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi lebih lanjut.

Sementara itu, 84 korban luka telah mendapatkan penanganan medis di berbagai fasilitas kesehatan.

"Update pukul 08.45 WIB, 14 meninggal dunia, 84 korban luka, proses penanganan masih berlangsung," kata Bobby dalam pernyataan diterima di Jakarta, Selasa.

Peristiwa di wilayah Stasiun Bekasi Timur menghadirkan duka yang mendalam. PT KAI menyampaikan belasungkawa kepada korban meninggal dunia serta keluarga yang ditinggalkan, dan kepada korban luka yang saat ini tengah menjalani penanganan medis.

Sejak awal kejadian, seluruh upaya difokuskan pada penanganan korban dengan mengutamakan keselamatan dan kondisi setiap penumpang.

Berikut data terbaru jumlah korban tewas akibat kecelakaan kereta, di mana KA Argo Bromo Anggrek menabrak KRL Commuter Line di Bekasi.

