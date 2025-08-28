Close Banner Apps JPNN.com
Data Terbaru Jumlah R1 Hingga R5 Tidak Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu

Kamis, 28 Agustus 2025 – 04:32 WIB
Data Terbaru Jumlah R1 Hingga R5 Tidak Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu
Hari ini masuk tahapan pengisian DRH PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai jumlah R1, R2, R3, R4, dan R5 yang diusulkan oleh instansi pusat dan daerah untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

Data disampaikan Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan ASN BKN Aris Windiyanto pada kegiatan BKN Menyapa, Rabu (27/8).

Diketahui, jadwal pengusulan kebutuhan PPPK Paruh Waktu sudah ditutup pada 25 Agustus 2025.

Adapun data terbaru yang disajikan BKN merupakan data per 26 Agustus 2025.

Diketahui, R1 merupakan kode pelamar prioritas yang sudah lulus passing grade seleksi PPPK 2021, tetapi belum mendapatkan formasi.

R2 merupakan honorer K2 (kategori dua), R3 honorer database BKN, R4 honorer non-database BKN dengan masa kerja minimal 2 tahun secara berkesinambungan.

Adapun R5 merupakan kode lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) peserta seleksi formasi guru PPPK 2024 tahap 2.

R1 hingga R5 merupakan peserta seleksi PPPK 2024 tahap 1 dan 2, tetapi tidak mendapatkan formasi atau tidak lulus.

Berikut ini data terbaru dari BKN mengenai jumlah R1 hingga R5 yang diusulkan untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

