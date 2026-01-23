Close Banner Apps JPNN.com
Datang ke Kantor Polisi Pakai Kursi Roda, Doktif: Bukan untuk Menyindir Pihak Sebelah

Jumat, 23 Januari 2026 – 20:20 WIB
Doktif di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (22/1) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Detektif atau akrab disapa Doktif mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan dengan kondisi menggunakan kursi roda dan tangan terinfus.

Kehadiran Doktif sendiri di sana untuk memenuhi panggilan penyidik terkait laporan Richard Lee atas kasus dugaan pencemaran nama baik.

Doktif lantas buka suara mengenai dirinya yang mendatangi kantor polisi dengan menggunakan kursi roda dan tangan terinfus.

Dia menegaskan dirinya tidak menyindir siapa pun. Adapun hal itu dilakukannya karena kondisi kesehatannya yang sedang drop.

"Tetapi tolong ya, ini bukan untuk menyindir siapa-siapa, walaupun Doktif pakai masker soalnya. Bukan untuk menyindir pihak sebelah yang kemarin juga dikabarkan mangkir (karena sakit) ya," ungkap Doktif di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (22/1).

"Ya memang kondisi Doktif faktanya lagi drop," sambungnya.

Meski kondisi kesehatannya sedang kurang fit, Doktif memilih tetap berupaya kooperatif.

Agenda pemeriksaan itu akhirnya ditunda karena kondisi kesehatan Doktif yang tidak memungkinkan

