Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Politik - Legislatif

Datang ke Pacitan Kawal Program BPBL, Ibas: Tidak Boleh Ada Rumah yang Masih Gelap

Selasa, 07 Juli 2026 – 19:54 WIB
Datang ke Pacitan Kawal Program BPBL, Ibas: Tidak Boleh Ada Rumah yang Masih Gelap - JPNN.COM
Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas (tiga dari kanan) saat meninjau pelaksanaan Program BPBL di Pacitan sekaligus memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bertajuk 'Listrik untuk Semua: Program BPBL Menuju Terang dan Sejahtera', Senin (6/7). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, PACITAN - Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menegaskan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) merupakan wujud kehadiran negara untuk memastikan setiap keluarga dapat menikmati akses listrik yang layak.

Menurut Ibas, listrik bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi penggerak produktivitas, pendidikan, kesejahteraan, serta kualitas hidup masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Ibas saat meninjau pelaksanaan Program BPBL di Pacitan sekaligus memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bertajuk 'Listrik untuk Semua: Program BPBL Menuju Terang dan Sejahtera', Senin (6/7).

Baca Juga:

Mengawali sambutannya, Legislator dari Dapil Jawa Timur VII dari Fraksi Partai Demokrat tersebut menegaskan pembangunan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, perangkat desa, hingga seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar setiap persoalan masyarakat dapat diselesaikan bersama.

"Hari ini kita masih menghadapi banyak tantangan. Karena itu saya mengajak seluruh pihak untuk terus berkolaborasi dan memastikan tidak ada persoalan masyarakat yang luput dari perhatian kita," ujar Ibas.

Baca Juga:

Dalam kesempatan itu, Ibas menekankan akses terhadap listrik merupakan bagian penting dari pemerataan pembangunan.

Menurutnya, setiap keluarga berhak menikmati penerangan yang layak sebagai fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup.

Ibas datang ke Pacitan untuk mengawal program BPBL untuk memastikan tidak boleh ada lagi rumah-rumah yang masih gelap alias tidak menikmati listrik

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bantuan pasang baru listrik  Program BPBL  listrik  Edhie Baskoro Yudhoyono  Ibas  MPR RI 
BERITA BANTUAN PASANG BARU LISTRIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp