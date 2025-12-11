Datang ke Pidie Jaya, Cucun Dorong Percepatan Perbaikan Jembatan Meureudu

jpnn.com, ACEH - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meninjau langsung proses perbaikan jembatan Meureudu di Kabupaten Pidie Jaya, Rabu (10/12) yang rusak akibat bencana banjir dan longsor menerjang Aceh.

Cucun ketika di lokasi bahkan sampai menelepon Kepala Balai Kementerian PUPR untuk memastikan perbaikan dipercepat.

"Saya meminta agar konektivitas jalan ini diprioritaskan," kata dia melalui keterangan persnya, Kamis (11/12).

Diketahui, jembatan Meureudu menjadi akses vital jalan lintas provinsi yang menghubungkan Aceh dan Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Terputusnya jembatan tersebut telah melumpuhkan total jalur darat utama dan berdampak signifikan pada mobilitas warga serta distribusi bantuan.

Cucun menekankan perbaikan jembatan Meureudu untuk memastikan kelancaran penyaluran logistik bagi warga terdampak bencana.

"Soal hajat hidup orang banyak, soal logistik bantuan yang harus lancar, dan denyut ekonomi daerah yang harus segera pulih," kata legislator fraksi PKB itu dalam percakapan teleponnya.

Pihak Kementerian PUPR sendiri telah menginformasikan bahwa perbaikan jembatan nasional di Aceh dilakukan bertahap dan pengerjaan di Meureudu selesai dalam dua hari ke depan.