Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Datang ke Pidie Jaya, Cucun Dorong Percepatan Perbaikan Jembatan Meureudu

Kamis, 11 Desember 2025 – 20:18 WIB
Datang ke Pidie Jaya, Cucun Dorong Percepatan Perbaikan Jembatan Meureudu - JPNN.COM
Pemulihan listrik Aceh dipercepat, pembangunan tower emergency di Bireuen capai 87 persen. Foto: Kementerian ESDM

jpnn.com, ACEH - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meninjau langsung proses perbaikan jembatan Meureudu di Kabupaten Pidie Jaya, Rabu (10/12) yang rusak akibat bencana banjir dan longsor menerjang Aceh.

Cucun ketika di lokasi bahkan sampai menelepon Kepala Balai Kementerian PUPR untuk memastikan perbaikan dipercepat.

"Saya meminta agar konektivitas jalan ini diprioritaskan," kata dia melalui keterangan persnya, Kamis (11/12).

Baca Juga:

Diketahui, jembatan Meureudu menjadi akses vital jalan lintas provinsi yang menghubungkan Aceh dan Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Terputusnya jembatan tersebut telah melumpuhkan total jalur darat utama dan berdampak signifikan pada mobilitas warga serta distribusi bantuan.

Cucun menekankan perbaikan jembatan Meureudu untuk memastikan kelancaran penyaluran logistik bagi warga terdampak bencana.

Baca Juga:

"Soal hajat hidup orang banyak, soal logistik bantuan yang harus lancar, dan denyut ekonomi daerah yang harus segera pulih," kata legislator fraksi PKB itu dalam percakapan teleponnya.

Pihak Kementerian PUPR sendiri telah menginformasikan bahwa perbaikan jembatan nasional di Aceh dilakukan bertahap dan pengerjaan di Meureudu selesai dalam dua hari ke depan.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong rehabilitasi jembatan Meureudu yang menjadi akses penting penghubung Aceh dan Medan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bencana sumatra  Jembatan Meureudu  Pidie Jaya  Aceh  Cucun Ahmad Syamsurijal 
BERITA BENCANA SUMATRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp