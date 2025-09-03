Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Datang ke Polres Jaktim, Uya Kuya Bertemu Pelaku Penjarahan Rumahnya

Rabu, 03 September 2025 – 19:19 WIB
Datang ke Polres Jaktim, Uya Kuya Bertemu Pelaku Penjarahan Rumahnya - JPNN.COM
Uya Kuya dan istrinya, Astrid Kuya di Polres Metro Jakarta Timur, Rabu (3/9). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus anggota DPR RI, Uya Kuya mendatangi Polres Metro Jakarta Timur pada Rabu (3/9).

Dia datang bersama istrinya, Astrid Kuta untuk bertemu dengan salah satu terduga pelaku penjarahan yang terjadi di rumahnya.

Menurutnya, polisi menginformasikan soal salah satu terduga pelaku penjarahan telah diamankan, yakni seorang perempuan lansia yang diduga menjarah sebuah AC.

Baca Juga:

"Ternyata ada seorang terduga pelaku, ibu-ibu, umurnya lebih tua dari saya tadi membawa AC di dalam rumah, indoor AC," kata Uya Kuya, Rabu (3/7).

Personel Tofu Reunion itu mengungkapkan perempuan lansia tersebut berprofesi sebagai tukang parkir yang memiliki cucu tuna wicara.

Lansia itu tinggal bersama anak dan cucunya serta suami, yang juga bekerja sebagai tukang parkir.

Baca Juga:

Melihat kondisi tersebut, Uya Kuya berinisiatif mengajukan restorative justice atau keadilan restoratif dan menemui pelaku di kantor polisi.

Dia sebagai pihak yang dirugikan (korban) mengajukan agar kasus ibu tersebut tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Uya Kuya mendatangi Polres Metro Jakarta Timur untuk menemui salah satu terduga pelaku penjarahan rumahnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Uya Kuya  rumah uya kuya  Rumah Uya Kuya Digeruduk Massa  Uya Kuya DPR 
BERITA UYA KUYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp