Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Artikel - Opini

‘Datang Kosong, Pulang Kosong’, Manifesto Integritas dan Kesederhanaan Menteri HAM Natalius Pigai

Oleh: Yogen Sogen – Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiwa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Periode 2018-2020

Jumat, 23 Januari 2026 – 10:56 WIB
‘Datang Kosong, Pulang Kosong’, Manifesto Integritas dan Kesederhanaan Menteri HAM Natalius Pigai - JPNN.COM
Terpampang tulisan singkat "Datang Kosong, Pulang Kosong"di ruangan kerja Menteri HAM Natalius Pigai. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Di salah satu sudut ruang tunggu kantor Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), terdapat sebuah pemandangan yang tak lazim bagi sebuah kantor pejabat tinggi negara.

Di atas sebuah rak, terpampang tulisan singkat namun sarat makna: "Datang Kosong, Pulang Kosong."

Narasi ini bukan sekadar hiasan dinding atau kutipan puitis yang gersang.

Baca Juga:

Bagi sang Menteri, Natalius Pigai, tulisan tersebut adalah sebuah manifesto politik, sebuah pagar moral, sekaligus filter bagi siapa pun yang berniat melintasi pintu ruang kerjanya.

Narasi "Datang Kosong, Pulang Kosong" ini menjadi sangat krusial mengingat posisi Natalius Pigai dalam peta politik pemerintahan Prabowo Subianto.

Sebagai salah satu orang kepercayaan sang Presiden, Pigai memegang peran strategis sebagai "mata dan telinga" Prabowo.

Baca Juga:

Di pundaknya, mandat untuk menjaga marwah kemanusiaan di republik ini diletakkan.

Namun, di tengah riuhnya kepentingan politik, ruang tunggu menteri sering kali berubah menjadi pasar gelap lobi-lobi transaksional. Tulisan di rak tersebut hadir untuk memutus rantai itu sejak di depan pintu.

Terpampang tulisan singkat 'Datang Kosong, Pulang Kosong' di salah satu sudut ruang tunggu Kantor Kementerian HAM pimpinan Natalius Pigai.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menteri HAM  HAM  Natalius Pigai  Menteri HAM Natalius Pigai  Yogen Sogen 
BERITA MENTERI HAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp