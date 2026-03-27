Datangi Bantaran Kereta di Kawasan Senen, Prabowo: Tekad Saya Sediakan Hunian Layak

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meninjau kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (26/3) sore.

Didampingi sejumlah ajudan, Prabowo menyusuri permukiman warga yang berdiri di dekat bantaran rel kereta api.

"Pada sore hari ini, saya menyusuri pemukiman di bantaran rel kereta api di kawasan Senen, Jakarta Pusat," tulis unggahan di akun @prabowo di Instagram.

Menurut dia, hunian yang sangat padat dan tak layak itu hanya berjarak tiga kilometer dari pusat kota Jakarta.

Dari video yang diberikan Biro Pers Istana, Prabowo tampak serius mendengarkan cerita warga.

Di momen lain, Prabowo juga tak canggung untuk menepuk bahu warga yang menyalaminya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga sempat menyusuri rel kereta api. Di saat bersamaan, kereta lewat. Saat itu, Prabowo sedang dikerumuni ibu-ibu yang meminta jabat tangan.

Prabowo menuturkan bahwa dia mendengarkan aspirasi masyarakat di sana.