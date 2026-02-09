Datangi Gudang Tanjung Priok, Polisi: Tak Ada Penyekapan Karyawan

jpnn.com, JAKARTA - Polisi mendatangi sebuah gudang perusahaan jasa pengiriman di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk memastikan informasi adanya penyekapan terhadap lima karyawan.

Setelah melakukan penyelidikan, polisi tidak menemukan aksi penyekapan.

“Tidak ada penyekapan di lokasi tersebut. Itu ruangan terbuka dan tidak terkunci,” kata Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Handam Samudro, Minggu.

Dia mengatakan petugas kepolisian masuk ke lokasi yang dilaporkan sebagai ruang penyekapan dan ternyata merupakan ruang terbuka dan tidak dikunci.

“Kelima karyawan cuma diamankan dan diinterogasi sama sekuriti," katanya.

AKP Handam mengatakan personel Unit Reskrim Polsek Tanjung Priok mendapat informasi adanya penyekapan terhadap lima orang karyawan yang dilakukan perusahaan jasa pengiriman.

"Sudah dilakukan penyelidikan dan peninjauan ke lokasi kejadian di wilayah kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara," ujarnya.

Dia mengatakan hal itu terjadi akibat adanya dugaan penggelapan barang konsumen oleh oknum sopir yang diduga bekerja sama dengan karyawan gudang jasa pengiriman tersebut.