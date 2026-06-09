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JPNN.com - Nasional - Hukum

Datangi Istana, Chatib Basri Bantah Kabar Bakal Jadi Pengganti Purbaya

Selasa, 09 Juni 2026 – 19:23 WIB
Datangi Istana, Chatib Basri Bantah Kabar Bakal Jadi Pengganti Purbaya - JPNN.COM
Eks Menteri Keuangan Chatib Basri di Istana Negara, pada Selasa (9/6). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Eks Menteri Keuangan Chatib Basri membantah akan diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto untuk kembali menjabat sebagai Menkeu.

Hal itu juga menegaskan bahwa dirinya akan menggantikan posisi Menkeu saat ini Purbaya Yudhi Sadewa.

“Enggak ada (tawaran jadi Menkeu). Masa, ini kita bahas soal ekonomi kok,” ucap Chatib di Istana Negara, pada Selasa (9/6).

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Dia juga meluruskan kabar yang menyebutkan dirinya berada dalam satu forum bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS).

Nama keduanya belakangan turut dikaitkan dengan isu pergantian Menteri Keuangan.

Chatib menegaskan bahwa pertemuan yang diikutinya hanya berlangsung bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

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"Oh enggak ada (pembahasan bersama BGS). Saya sama DEN saja," kata dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menuturkan pertemuan dengan Prabowo untuk melaporkan hasil DEN.

Chatib Basri membantah akan diangkat menjadi Menteri Keuangan menggantikan posisi Purbaya Yudhi Sadewa

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TAGS   Chatib Basri  Menkeu  purbaya  Prabowo 
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