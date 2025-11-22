Datangi Kejati Sumut, HMI Tantang Harli Siregar Periksa Pejabat BSI

jpnn.com, MEDAN - Ketua HMI Badko Sumatera Utara M Yusril Mahendara Butar Butar mendesak Kepala Kejati Sumut Harli Siregar untuk segera memeriksa pejabat Bank Syariah Indonesia (BSI) yang terlibat pemberian fasilitas pembiayaan senilai Rp32,4 miliar kepada PT Asam Jawa pada periode 2016–2018.

Fasilitas pembiayaan tersebut diduga sarat penyimpangan dan telah menimbulkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 17,8 miliar.

Yusril menegaskan bahwa dugaan korupsi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Ia menilai lembaga penegak hukum harus segera bertindak karena kasus ini sudah lama menjadi sorotan publik dan dianggap sebagai bentuk nyata lemahnya pengawasan internal perbankan.

“Kami mendesak Kejati Sumut untuk bersikap tegas. Semua pejabat dan pihak terkait di Bank Syariah Indonesia yang dulu nya bernama Bank Syariah Mandiri yang terlibat dalam pemberian pembiayaan bermasalah ini harus dipanggil, diperiksa, dan segera ditetapkan sebagai tersangka,” tegas Yusril, kepada media usai melakukan silahturahmi ke Gedung Kejaksaan Tinggi Sumut, Jumat (21/11).

Ia menambahkan bahwa skandal pembiayaan tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencoreng kepercayaan publik terhadap institusi keuangan syariah yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan transparansi.

Menurutnya, bila Kejati Sumut tidak menunjukkan langkah konkret, HMI Badko Sumut berencana melakukan aksi lanjutan dalam skala lebih besar sebagai tekanan moral agar proses hukum berjalan tanpa tebang pilih.

“Kasus ini sudah jelas menimbulkan kerugian negara. Tidak ada alasan bagi Kejati untuk menunda. Kami ingin penegakan hukum yang bersih dan berani,” pungkas Yusril.